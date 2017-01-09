Indicador a partir dos filtros digitais suavizados FATL, SATL, bem como a partir da nuvem de sinal e tendência entre eles.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador XFatlXSatlCloud