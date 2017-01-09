Participe de nossa página de fãs
Indicador a partir dos filtros digitais suavizados FATL, SATL, bem como a partir da nuvem de sinal e tendência entre eles.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XFatlXSatlCloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16163
