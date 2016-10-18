CodeBaseSecciones
PriceGrid1_Plus - indicador para MetaTrader 5

Cuadrícula de niveles de precio redondeados.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     //Primera parte del nombre de los objetos gráficos
input uint  Digits_=2;                       //dígitos de la cuadrícla
input uint  Total=200;                       //número de bloques de la cuadrícula encima o debajo del precio
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         //color del nivel 1 
input bool ShowPriceLable_A = true;          //representación del valor de la marca de precio 1 en el gráfico de precio
input color  Color_AL = clrBlueViolet;       //color de la marca de precio 1 
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          //estilo de la línea del nivel 1
input WIDTH  Width_A = Width_1;              //grosor de la línea del nivel 1
//----
input color  Color_B = clrDarkOrange;        //color del nivel 2
input bool ShowPriceLable_B = true;          //representación del valor de la marca de precio 2 en el gráfico de precio
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       //color de la marca de precio 2
input STYLE  Style_B = DASH_;                //estilo de la línea del nivel 2
input WIDTH  Width_B = Width_1;              //grosor de la línea del nivel 2
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           //color del nivel 3
input bool ShowPriceLable_C = true;          //representación del valor de la marca de precio 3 en el gráfico
input color  Color_CL = clrMagenta;          //color de la marca de precio 3
input STYLE  Style_C = SOLID_;               //estilo de la línea del nivel 3
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //grosor de la línea del nivel 3
//----
input color  Color_D = clrRed;               //color del nivel 4
input bool ShowPriceLable_D = true;          //representación del valor de la marca de precio 4 en el gráfico de precio
input color  Color_DL = clrRed;              //color de la marca de precio 4
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //estilo de la línea del nivel 4
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //grosor de la línea del nivel 4
//----
input color  Color_E = clrLime;              //color del nivel 5
input bool ShowPriceLable_E = true;          //representación del valor de la marca de precio 5 en el gráfico
input color  Color_EL = clrLime;             //color de la marca de precio 5
input STYLE  Style_E = SOLID_;               //estilo de la línea del nivel 5
input WIDTH  Width_E = Width_1;              //grosor de la línea del nivel 5
//----
input uint FontSize = 2;                     //tamaño de las marcas de precio
input int  Shift = 5;                        //Desplazamiento de las marcas de precio en horizontal en barras
input bool ShowLineInfo = true;              //representación del valor del nivel en el gráfico de precio

Fig. 1. Indicador PriceGrid1_Plus

