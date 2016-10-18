Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PriceGrid1_Plus - indicador para MetaTrader 5
Cuadrícula de niveles de precio redondeados.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; //Primera parte del nombre de los objetos gráficos input uint Digits_=2; //dígitos de la cuadrícla input uint Total=200; //número de bloques de la cuadrícula encima o debajo del precio //---- input color Color_A = clrSlateBlue; //color del nivel 1 input bool ShowPriceLable_A = true; //representación del valor de la marca de precio 1 en el gráfico de precio input color Color_AL = clrBlueViolet; //color de la marca de precio 1 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; //estilo de la línea del nivel 1 input WIDTH Width_A = Width_1; //grosor de la línea del nivel 1 //---- input color Color_B = clrDarkOrange; //color del nivel 2 input bool ShowPriceLable_B = true; //representación del valor de la marca de precio 2 en el gráfico de precio input color Color_BL = clrDarkOrange; //color de la marca de precio 2 input STYLE Style_B = DASH_; //estilo de la línea del nivel 2 input WIDTH Width_B = Width_1; //grosor de la línea del nivel 2 //---- input color Color_C = clrMagenta; //color del nivel 3 input bool ShowPriceLable_C = true; //representación del valor de la marca de precio 3 en el gráfico input color Color_CL = clrMagenta; //color de la marca de precio 3 input STYLE Style_C = SOLID_; //estilo de la línea del nivel 3 input WIDTH Width_C = Width_1; //grosor de la línea del nivel 3 //---- input color Color_D = clrRed; //color del nivel 4 input bool ShowPriceLable_D = true; //representación del valor de la marca de precio 4 en el gráfico de precio input color Color_DL = clrRed; //color de la marca de precio 4 input STYLE Style_D = SOLID_; //estilo de la línea del nivel 4 input WIDTH Width_D = Width_1; //grosor de la línea del nivel 4 //---- input color Color_E = clrLime; //color del nivel 5 input bool ShowPriceLable_E = true; //representación del valor de la marca de precio 5 en el gráfico input color Color_EL = clrLime; //color de la marca de precio 5 input STYLE Style_E = SOLID_; //estilo de la línea del nivel 5 input WIDTH Width_E = Width_1; //grosor de la línea del nivel 5 //---- input uint FontSize = 2; //tamaño de las marcas de precio input int Shift = 5; //Desplazamiento de las marcas de precio en horizontal en barras input bool ShowLineInfo = true; //representación del valor del nivel en el gráfico de precio
Fig. 1. Indicador PriceGrid1_Plus
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16159
