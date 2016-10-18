Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Tres canales con uso del indicador ATR construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit= 2 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Imágenes:

Fig. 1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit

