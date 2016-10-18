Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR_Channels_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Tres canales con uso del indicador ATR construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de dígitos del redondeo
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Imágenes:
Fig. 1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit
Fig.2. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16152
Indicador ATR_Channels con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XChannel_HTF
Indicador XChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Cuadrícula de niveles de precio redondeados.XFatlXSatlMACD
Histograma MACD construido con los filtros digitales FATL y SATL, indica las tendencias con colores.