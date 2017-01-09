Participe de nossa página de fãs
XFatlXSatlMACD - indicador para MetaTrader 5
2135
Histograma MACD baseado nos filtros digitais FATL e SATL, com indicação colorida de tendências.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XFatlXSatlMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16162
Grade a partir de níveis de preços redondos.ATR_Channels_Cloud_Digit
Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens.
Indicador a partir dos filtros digitais suavizados FATL, SATL, bem como a partir da nuvem de sinal e tendência entre eles.Price_Compare
Comparação elegante e ágil de valores "duplos" de "preço".