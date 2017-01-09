Três canais com uso do indicador ATR construídos em uma média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço com possibilidade de arredondar os níveis do canal para o número necessário de ordens.

Grade a partir de níveis de preços redondos.

Indicador a partir dos filtros digitais suavizados FATL, SATL, bem como a partir da nuvem de sinal e tendência entre eles.

Comparação elegante e ágil de valores "duplos" de "preço".