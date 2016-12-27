代码库部分
XFatlXSatlMACD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFatlXSatlMACD.mq5 (10.14 KB) 预览
MACD 柱形图，基于 FATL 和 SATL 数字过滤器，含有指示趋势的颜色。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. XFatlXSatlMACD 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16162

