Indikatoren

XFatlXSatlMACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1124
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XFatlXSatlMACD.mq5 (10.14 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

MACD-Histogramm basierend auf den digitalen FATL und SATL Filtern mit Farbanzeige von Trends.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XFatlXSatlMACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16162

