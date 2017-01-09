und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD-Histogramm basierend auf den digitalen FATL und SATL Filtern mit Farbanzeige von Trends.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der XFatlXSatlMACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16162
