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Индикаторы

PriceGrid1_Plus - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2917
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Сетка из круглых ценовых уровней.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     //Первая часть имени графических объектов
input uint  Digits_=2;                       //разряд сетки
input uint  Total=200;                       //количество блоков сетки сверху или снизу от цены
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         //цвет уровня 1 
input bool ShowPriceLable_A = true;          //отображение значения ценовой метки 1 на ценовом графике
input color  Color_AL = clrBlueViolet;       //цвет ценовой метки 1 
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          //стиль линии уровня 1
input WIDTH  Width_A = Width_1;              //толщина линии уровня 1
//----
input color  Color_B = clrDarkOrange;        //цвет уровня 2
input bool ShowPriceLable_B = true;          //отображение значения ценовой метки 2 на ценовом графике
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       //цвет ценовой метки 2
input STYLE  Style_B = DASH_;                //стиль линии уровня 2
input WIDTH  Width_B = Width_1;              //толщина линии уровня 2
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           //цвет уровня 3
input bool ShowPriceLable_C = true;          //отображение значения ценовой метки 3 на ценовом графике
input color  Color_CL = clrMagenta;          //цвет ценовой метки 3
input STYLE  Style_C = SOLID_;               //стиль линии уровня 3
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //толщина линии уровня 3
//----
input color  Color_D = clrRed;               //цвет уровня 4
input bool ShowPriceLable_D = true;          //отображение значения ценовой метки 4 на ценовом графике
input color  Color_DL = clrRed;              //цвет ценовой метки 4
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //стиль линии уровня 4
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //толщина линии уровня 4
//----
input color  Color_E = clrLime;              //цвет уровня 5
input bool ShowPriceLable_E = true;          //отображение значения ценовой метки 5 на ценовом графике
input color  Color_EL = clrLime;             //цвет ценовой метки 5
input STYLE  Style_E = SOLID_;               //стиль линии уровня 5
input WIDTH  Width_E = Width_1;              //толщина линии уровня 5
//----
input uint FontSize = 2;                     //размер ценовых меток
input int  Shift = 5;                        //Сдвиг ценовых меток по горизонтали в барах
input bool ShowLineInfo = true;              //отображение значения уровня на ценовом графике

Рис.1. Индикатор PriceGrid1_Plus

Рис.1. Индикатор PriceGrid1_Plus

i4_DRF_v3 i4_DRF_v3

Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low.

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения цен закрытия.

BS_Living_Now BS_Living_Now

Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.

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Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.