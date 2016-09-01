Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения цен закрытия.

Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low.

Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.

Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.