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PriceGrid1_Plus - индикатор для MetaTrader 5
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Сетка из круглых ценовых уровней.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; //Первая часть имени графических объектов input uint Digits_=2; //разряд сетки input uint Total=200; //количество блоков сетки сверху или снизу от цены //---- input color Color_A = clrSlateBlue; //цвет уровня 1 input bool ShowPriceLable_A = true; //отображение значения ценовой метки 1 на ценовом графике input color Color_AL = clrBlueViolet; //цвет ценовой метки 1 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; //стиль линии уровня 1 input WIDTH Width_A = Width_1; //толщина линии уровня 1 //---- input color Color_B = clrDarkOrange; //цвет уровня 2 input bool ShowPriceLable_B = true; //отображение значения ценовой метки 2 на ценовом графике input color Color_BL = clrDarkOrange; //цвет ценовой метки 2 input STYLE Style_B = DASH_; //стиль линии уровня 2 input WIDTH Width_B = Width_1; //толщина линии уровня 2 //---- input color Color_C = clrMagenta; //цвет уровня 3 input bool ShowPriceLable_C = true; //отображение значения ценовой метки 3 на ценовом графике input color Color_CL = clrMagenta; //цвет ценовой метки 3 input STYLE Style_C = SOLID_; //стиль линии уровня 3 input WIDTH Width_C = Width_1; //толщина линии уровня 3 //---- input color Color_D = clrRed; //цвет уровня 4 input bool ShowPriceLable_D = true; //отображение значения ценовой метки 4 на ценовом графике input color Color_DL = clrRed; //цвет ценовой метки 4 input STYLE Style_D = SOLID_; //стиль линии уровня 4 input WIDTH Width_D = Width_1; //толщина линии уровня 4 //---- input color Color_E = clrLime; //цвет уровня 5 input bool ShowPriceLable_E = true; //отображение значения ценовой метки 5 на ценовом графике input color Color_EL = clrLime; //цвет ценовой метки 5 input STYLE Style_E = SOLID_; //стиль линии уровня 5 input WIDTH Width_E = Width_1; //толщина линии уровня 5 //---- input uint FontSize = 2; //размер ценовых меток input int Shift = 5; //Сдвиг ценовых меток по горизонтали в барах input bool ShowLineInfo = true; //отображение значения уровня на ценовом графике
Рис.1. Индикатор PriceGrid1_Plus
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