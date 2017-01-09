CodeBaseKategorien
PriceGrid1_Plus - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Raster von runden Preislevels.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER                   |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     //der erste Teil des Namens des graphischen Objektes
input uint  Digits_=2;                      //Anzahl von zu rundenden Stellen
input uint  Total=200;                       //Anzahl von Blöcken im Gitter über oder unter dem Preis
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         //Die Farbe von Level 1
input bool ShowPriceLable_A = true;          //Zeige den Wert von Preislabel 1 am Preischart
input Farbe  Color_AL = clrBlueViolet;       //Farbe von Preislabel 1
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          //Linienart der Level 1 Linie
input WIDTH  Width_A = Width_1;              //Breite der Level 1 Linie
//----
input Farbe  Color_B = clrDarkOrange;        //Die Farbe von Level 2
input bool ShowPriceLable_B = true;          //Zeige den Wert von Preislabel 2 am Preischart
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       //Farbe von Preislabel 2 
input STYLE  Style_B = DASH_;                //Linienart der Level 2 Linie
input WIDTH  Width_B = Width_1;              //Breite der Level 2 Linie
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           //Die Farbe von Level 3
input bool ShowPriceLable_C = true;          //Display the value of price label 3 on the price chart
input color  Color_CL = clrMagenta;          //Farbe von Preislabel 3
input STYLE  Style_C = SOLID_;               //Linienart der Level 3 Linie
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //Breite der Level 3 Linie
//----
input color  Color_D = clrRed;               //Die Farbe von Level 4
input bool ShowPriceLable_D = true;          //Zeige den Wert von Preislable 4 am Chart
input Farbe  Color_DL = clrRed;              //Farbe von Preislabel 4
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //Linienart der Level 4 Linie
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //Breite der Level 4 Linie
//----
input color  Color_E = clrLime;              //Die Farbe von level 5
input bool ShowPriceLable_E = true;          /Zeige den Wert von Preislabel 5 am Preischart
input color  Color_EL = clrLime;             //Farbe on Preislabel 5
input STYLE  Style_E = SOLID_;               //Linienart der Level 5 Linie
input WIDTH  Width_E = Width_1;              //Breite der Level 5 Linie
//----
input uint FontSize = 2;                     //Schriftgröße der Beschriftung
input int  Shift = 5;                       //Horizontale Verschiebung der Preisbeschriftung in Balken
input bool ShowLineInfo = true;              //Zeige den Wert des Preislevels am Preischart

Abb.1. Der PriceGrid1_Plus Indikator

Abb.1. Der PriceGrid1_Plus Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16159

