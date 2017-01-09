Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
PriceGrid1_Plus - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Raster von runden Preislevels.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; //der erste Teil des Namens des graphischen Objektes input uint Digits_=2; //Anzahl von zu rundenden Stellen input uint Total=200; //Anzahl von Blöcken im Gitter über oder unter dem Preis //---- input color Color_A = clrSlateBlue; //Die Farbe von Level 1 input bool ShowPriceLable_A = true; //Zeige den Wert von Preislabel 1 am Preischart input Farbe Color_AL = clrBlueViolet; //Farbe von Preislabel 1 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; //Linienart der Level 1 Linie input WIDTH Width_A = Width_1; //Breite der Level 1 Linie //---- input Farbe Color_B = clrDarkOrange; //Die Farbe von Level 2 input bool ShowPriceLable_B = true; //Zeige den Wert von Preislabel 2 am Preischart input color Color_BL = clrDarkOrange; //Farbe von Preislabel 2 input STYLE Style_B = DASH_; //Linienart der Level 2 Linie input WIDTH Width_B = Width_1; //Breite der Level 2 Linie //---- input color Color_C = clrMagenta; //Die Farbe von Level 3 input bool ShowPriceLable_C = true; //Display the value of price label 3 on the price chart input color Color_CL = clrMagenta; //Farbe von Preislabel 3 input STYLE Style_C = SOLID_; //Linienart der Level 3 Linie input WIDTH Width_C = Width_1; //Breite der Level 3 Linie //---- input color Color_D = clrRed; //Die Farbe von Level 4 input bool ShowPriceLable_D = true; //Zeige den Wert von Preislable 4 am Chart input Farbe Color_DL = clrRed; //Farbe von Preislabel 4 input STYLE Style_D = SOLID_; //Linienart der Level 4 Linie input WIDTH Width_D = Width_1; //Breite der Level 4 Linie //---- input color Color_E = clrLime; //Die Farbe von level 5 input bool ShowPriceLable_E = true; /Zeige den Wert von Preislabel 5 am Preischart input color Color_EL = clrLime; //Farbe on Preislabel 5 input STYLE Style_E = SOLID_; //Linienart der Level 5 Linie input WIDTH Width_E = Width_1; //Breite der Level 5 Linie //---- input uint FontSize = 2; //Schriftgröße der Beschriftung input int Shift = 5; //Horizontale Verschiebung der Preisbeschriftung in Balken input bool ShowLineInfo = true; //Zeige den Wert des Preislevels am Preischart
Abb.1. Der PriceGrid1_Plus Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16159
