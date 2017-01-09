Participe de nossa página de fãs
PriceGrid1_Plus - indicador para MetaTrader 5
1792
Grade a partir de níveis de preços redondos.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; //Primeira parte do nome dos objetos gráficos input uint Digits_=2; //digito de grade input uint Total=200; //número de unidades de grade acima ou abaixo do preço //---- input color Color_A = clrSlateBlue; //cor do nível 1 input bool ShowPriceLable_A = true; //exibição do valor da etiqueta de preço 1 no gráfico de preço input color Color_AL = clrBlueViolet; //cor da etiqueta de preço 1 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; //estilo de linha do nível 1 input WIDTH Width_A = Width_1; //espessura de linha do nível 1 //---- input color Color_B = clrDarkOrange; //cor do nível 2 input bool ShowPriceLable_B = true; //exibição do valor da etiqueta de preço 2 no gráfico de preço input color Color_BL = clrDarkOrange; //cor da etiqueta de preço 2 input STYLE Style_B = DASH_; //estilo de linha do nível 2 input WIDTH Width_B = Width_1; //espessura de linha do nível 2 //---- input color Color_C = clrMagenta; //cor do nível 3 input bool ShowPriceLable_C = true; //exibição da etiqueta de preço 3 no gráfico de preço input color Color_CL = clrMagenta; //cor da etiqueta de preço 3 input STYLE Style_C = SOLID_; //estilo de linha do nível 3 input WIDTH Width_C = Width_1; //espessura de linha do nível 3 //---- input color Color_D = clrRed; //cor do nível 4 input bool ShowPriceLable_D = true; //exibição do valor da etiqueta de preço 4 no gráfico de preço input color Color_DL = clrRed; //cor da etiqueta de preço 4 input STYLE Style_D = SOLID_; //estilo de linha do nível 4 input WIDTH Width_D = Width_1; //espessura de linha do nível 4 //---- input color Color_E = clrLime; //cor do nível 5 input bool ShowPriceLable_E = true; //exibição do valor da etiqueta de preço 5 no gráfico de preço input color Color_EL = clrLime; //cor da barr de preço 5 input STYLE Style_E = SOLID_; //estilo de linha do nível 5 input WIDTH Width_E = Width_1; //espessura de linha do nível 5 //---- input uint FontSize = 2; //tamanho das etiquetas de preço input int Shift = 5; //Descolamento horizontal das etiquetas de preço nas barras input bool ShowLineInfo = true; //exibição de valor do nível no gráfico de preço
Fig.1. Indicador PriceGrid1_Plus
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16159
