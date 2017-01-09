CodeBaseSeções
PriceGrid1_Plus - indicador para MetaTrader 5

Grade a partir de níveis de preços redondos.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     //Primeira parte do nome dos objetos gráficos
input uint  Digits_=2;                       //digito de grade
input uint  Total=200;                       //número de unidades de grade acima ou abaixo do preço
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         //cor do nível 1 
input bool ShowPriceLable_A = true;          //exibição do valor da etiqueta de preço 1 no gráfico de preço
input color  Color_AL = clrBlueViolet;       //cor da etiqueta de preço 1 
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          //estilo de linha do nível 1
input WIDTH  Width_A = Width_1;              //espessura de linha do nível 1
//----
input color  Color_B = clrDarkOrange;        //cor do nível 2
input bool ShowPriceLable_B = true;          //exibição do valor da etiqueta de preço 2 no gráfico de preço
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       //cor da etiqueta de preço 2
input STYLE  Style_B = DASH_;                //estilo de linha do nível 2
input WIDTH  Width_B = Width_1;              //espessura de linha do nível 2
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           //cor do nível 3
input bool ShowPriceLable_C = true;          //exibição da etiqueta de preço 3 no gráfico de preço
input color  Color_CL = clrMagenta;          //cor da etiqueta de preço 3
input STYLE  Style_C = SOLID_;               //estilo de linha do nível 3
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //espessura de linha do nível 3
//----
input color  Color_D = clrRed;               //cor do nível 4
input bool ShowPriceLable_D = true;          //exibição do valor da etiqueta de preço 4 no gráfico de preço
input color  Color_DL = clrRed;              //cor da etiqueta de preço 4
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //estilo de linha do nível 4
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //espessura de linha do nível 4
//----
input color  Color_E = clrLime;              //cor do nível 5
input bool ShowPriceLable_E = true;          //exibição do valor da etiqueta de preço 5 no gráfico de preço
input color  Color_EL = clrLime;             //cor da barr de preço 5
input STYLE  Style_E = SOLID_;               //estilo de linha do nível 5
input WIDTH  Width_E = Width_1;              //espessura de linha do nível 5
//----
input uint FontSize = 2;                     //tamanho das etiquetas de preço
input int  Shift = 5;                        //Descolamento horizontal das etiquetas de preço nas barras
input bool ShowLineInfo = true;              //exibição de valor do nível no gráfico de preço

Fig.1. Indicador PriceGrid1_Plus

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16159

