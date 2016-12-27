代码库部分
指标

PriceGrid1_Plus - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1217
等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
近似价格级别的网格。

指标的输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     //图形对象名称的第一部分
input uint  Digits_=2;                       //近似的小数位数
input uint  Total=200;                       //网格中高于或低于价格的块数
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         //级别1的颜色
input bool ShowPriceLable_A = true;          //在价格图表上显示价格标签1的值
input color  Color_AL = clrBlueViolet;       //价格标签1的颜色
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          //级别1的线型
input WIDTH  Width_A = Width_1;              //级别1的线宽
//----
input color  Color_B = clrDarkOrange;        //级别2的颜色
input bool ShowPriceLable_B = true;          //在价格图表中显示价格标签2的值
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       //价格标签2的颜色
input STYLE  Style_B = DASH_;                //级别2的线型
input WIDTH  Width_B = Width_1;              //级别2的线宽
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           //级别3的颜色
input bool ShowPriceLable_C = true;          //在价格图表上显示价格标签3的值
input color  Color_CL = clrMagenta;          //价格标签3的颜色
input STYLE  Style_C = SOLID_;               //级别3的线型
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //级别3的线宽
//----
input color  Color_D = clrRed;               //级别4的颜色
input bool ShowPriceLable_D = true;          //在价格图表上显示价格标签4的值
input color  Color_DL = clrRed;              //价格标签4的颜色
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //级别4的线型
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //级别4的线宽
//----
input color  Color_E = clrLime;              //级别5的颜色
input bool ShowPriceLable_E = true;          //在价格图表上显示价格标签5
input color  Color_EL = clrLime;             //价格标签5的颜色
input STYLE  Style_E = SOLID_;               //级别5的线型
input WIDTH  Width_E = Width_1;              //级别5的线宽
//----
input uint FontSize = 2;                     //价格标签的字体大小
input int  Shift = 5;                        //价格标签的水平偏移柱数
input bool ShowLineInfo = true;              //在价格图表上显示级别的值

图1. PriceGrid1_Plus 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16159

