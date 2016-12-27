请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
近似价格级别的网格。
指标的输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; //图形对象名称的第一部分 input uint Digits_=2; //近似的小数位数 input uint Total=200; //网格中高于或低于价格的块数 //---- input color Color_A = clrSlateBlue; //级别1的颜色 input bool ShowPriceLable_A = true; //在价格图表上显示价格标签1的值 input color Color_AL = clrBlueViolet; //价格标签1的颜色 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; //级别1的线型 input WIDTH Width_A = Width_1; //级别1的线宽 //---- input color Color_B = clrDarkOrange; //级别2的颜色 input bool ShowPriceLable_B = true; //在价格图表中显示价格标签2的值 input color Color_BL = clrDarkOrange; //价格标签2的颜色 input STYLE Style_B = DASH_; //级别2的线型 input WIDTH Width_B = Width_1; //级别2的线宽 //---- input color Color_C = clrMagenta; //级别3的颜色 input bool ShowPriceLable_C = true; //在价格图表上显示价格标签3的值 input color Color_CL = clrMagenta; //价格标签3的颜色 input STYLE Style_C = SOLID_; //级别3的线型 input WIDTH Width_C = Width_1; //级别3的线宽 //---- input color Color_D = clrRed; //级别4的颜色 input bool ShowPriceLable_D = true; //在价格图表上显示价格标签4的值 input color Color_DL = clrRed; //价格标签4的颜色 input STYLE Style_D = SOLID_; //级别4的线型 input WIDTH Width_D = Width_1; //级别4的线宽 //---- input color Color_E = clrLime; //级别5的颜色 input bool ShowPriceLable_E = true; //在价格图表上显示价格标签5 input color Color_EL = clrLime; //价格标签5的颜色 input STYLE Style_E = SOLID_; //级别5的线型 input WIDTH Width_E = Width_1; //级别5的线宽 //---- input uint FontSize = 2; //价格标签的字体大小 input int Shift = 5; //价格标签的水平偏移柱数 input bool ShowLineInfo = true; //在价格图表上显示级别的值
图1. PriceGrid1_Plus 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16159
ATR_Channels_Cloud_Digit
使用ATR指标，基于移动平均构成3个通道，以彩色云的形式画出，以价格标签显示最新的数值，可以把通道的水平近似到指定的小数位数。XChannel_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XChannel 指标。
XFatlXSatlMACD
MACD 柱形图，基于 FATL 和 SATL 数字过滤器，含有指示趋势的颜色。XFatlXSatlCloud
基于平滑的 FATL 和 SATL 数字过滤器以及它们之间信号趋势云的指标。