ポケットに対して
インディケータ

PriceGrid1_Plus - MetaTrader 5のためのインディケータ

ラウンド価格レベルのグリッド

指標入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid1_Plus";     // グラフィックオブジェクト名の初めの部分
input uint  Digits_=2;                       // 四捨五入後の桁数
input uint  Total=200;                       // グリッド内のブロックのうち価格の上または下のブロックの数
//----
input color  Color_A = clrSlateBlue;         // レベル1の色
input bool ShowPriceLable_A = true;          // 価格チャートに価格ラベル1の値を表示する
input color  Color_AL = clrBlueViolet;       // 価格ラベル1の色
input STYLE  Style_A = DASHDOTDOT_;          // レベル1の線のスタイル
input WIDTH  Width_A = Width_1;              // レベル1の線の幅
//----
input color  Color_B = clrDarkOrange;        // レベル2の色
input bool ShowPriceLable_B = true;          // 価格チャートに価格ラベル2の値を表示する
input color  Color_BL = clrDarkOrange;       // 価格ラベル2の色
input STYLE  Style_B = DASH_;                // レベル2の線のスタイル
input WIDTH  Width_B = Width_1;              // レベル2の線の幅
//----
input color  Color_C = clrMagenta;           // レベル3の色
input bool ShowPriceLable_C = true;          // 価格チャートに価格ラベル3の値を表示する
input color  Color_CL = clrMagenta;          // 価格ラベル3の色
input STYLE  Style_C = SOLID_;               // レベル3の線のスタイル
input WIDTH  Width_C = Width_1;              //レベル3の線の幅
//----
input color  Color_D = clrRed;               // レベル4の色
input bool ShowPriceLable_D = true;          // 価格チャートに価格ラベル4の値を表示する
input color  Color_DL = clrRed;              // 価格ラベル4の色
input STYLE  Style_D = SOLID_;               //レベル4の線のスタイル
input WIDTH  Width_D = Width_1;              //レベル4の線の幅
//----
input color  Color_E = clrLime;              // レベル5の色
input bool ShowPriceLable_E = true;          // 価格チャートに価格ラベル5の値を表示する
input color  Color_EL = clrLime;             // 価格ラベル5の色
input STYLE  Style_E = SOLID_;               // レベル5の線のスタイル
input WIDTH  Width_E = Width_1;              >//レベル5の線の幅
//----
input uint FontSize = 2;                     // 価格ラベルの色
input int  Shift = 5;                        // バー単位での価格ラベルの横シフト
input bool ShowLineInfo = true;              // 価格チャートにレベルの値を表示する

図1　PriceGrid1_Plus指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16159

