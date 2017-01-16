無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ラウンド価格レベルのグリッド
指標入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid1_Plus"; // グラフィックオブジェクト名の初めの部分 input uint Digits_=2; // 四捨五入後の桁数 input uint Total=200; // グリッド内のブロックのうち価格の上または下のブロックの数 //---- input color Color_A = clrSlateBlue; // レベル1の色 input bool ShowPriceLable_A = true; // 価格チャートに価格ラベル1の値を表示する input color Color_AL = clrBlueViolet; // 価格ラベル1の色 input STYLE Style_A = DASHDOTDOT_; // レベル1の線のスタイル input WIDTH Width_A = Width_1; // レベル1の線の幅 //---- input color Color_B = clrDarkOrange; // レベル2の色 input bool ShowPriceLable_B = true; // 価格チャートに価格ラベル2の値を表示する input color Color_BL = clrDarkOrange; // 価格ラベル2の色 input STYLE Style_B = DASH_; // レベル2の線のスタイル input WIDTH Width_B = Width_1; // レベル2の線の幅 //---- input color Color_C = clrMagenta; // レベル3の色 input bool ShowPriceLable_C = true; // 価格チャートに価格ラベル3の値を表示する input color Color_CL = clrMagenta; // 価格ラベル3の色 input STYLE Style_C = SOLID_; // レベル3の線のスタイル input WIDTH Width_C = Width_1; //レベル3の線の幅 //---- input color Color_D = clrRed; // レベル4の色 input bool ShowPriceLable_D = true; // 価格チャートに価格ラベル4の値を表示する input color Color_DL = clrRed; // 価格ラベル4の色 input STYLE Style_D = SOLID_; //レベル4の線のスタイル input WIDTH Width_D = Width_1; //レベル4の線の幅 //---- input color Color_E = clrLime; // レベル5の色 input bool ShowPriceLable_E = true; // 価格チャートに価格ラベル5の値を表示する input color Color_EL = clrLime; // 価格ラベル5の色 input STYLE Style_E = SOLID_; // レベル5の線のスタイル input WIDTH Width_E = Width_1; >//レベル5の線の幅 //---- input uint FontSize = 2; // 価格ラベルの色 input int Shift = 5; // バー単位での価格ラベルの横シフト input bool ShowLineInfo = true; // 価格チャートにレベルの値を表示する
図1 PriceGrid1_Plus指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16159
ATR_Channels_Cloud_Digit
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのATR指標です。ATR_Channels_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つATR_Channels指標
XFatlXSatlMACD
トレンドのカラー表示を伴いFATLおよびSATL デジタルフィルタに基づいているMACDヒストグラム。XFatlXSatlCloud
平滑化されたFATLおよびSATL デジタルフィルタと、その間のシグナルトレンド雲に基づいている指標。