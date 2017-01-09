Der STLM digital filter implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Preiszeitreihen die vom ColorSTLM_HISTOGRAM Indikator Algorithmus verarbeitet werden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 Datei Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der STLMCandle Indikator