STLMCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 868
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der STLM digital filter implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Preiszeitreihen die vom ColorSTLM_HISTOGRAM Indikator Algorithmus verarbeitet werden.
In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.
Der Indikator braucht die compilierte ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 Datei Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der STLMCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16142
