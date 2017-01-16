コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

STLMCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
938
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装されたSTLMデジタルフィルタ。ローソク足はColorSTLM_HISTOGRAM指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorSTLM_HISTOGRAM.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　STLMCandle指標

図1　STLMCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16142

SlipPage SlipPage

実行された取引のスリッページを口座通貨で計算します。

XPFE_HTF XPFE_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXPFE指標です。

JSatl JSatl

この指標は、SATL（Slow Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

ALF Winner指標は-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。