無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
STLMCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 938
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソク足のシーケンスとして実装されたSTLMデジタルフィルタ。ローソク足はColorSTLM_HISTOGRAM指標アルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標はコンパイルされたColorSTLM_HISTOGRAM.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 STLMCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16142
JSatl
この指標は、SATL（Slow Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。AFL_WinnerV2
ALF Winner指標は-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。