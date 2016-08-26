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STLMCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Цифровой фильтр STLM в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorSTLM_HISTOGRAM соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор STLMCandle
Индикатор XTrendlessOS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.StochasticDiff
Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.
Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.JSatl
Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.