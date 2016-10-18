CodeBaseSecciones
XPFE_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
905
(18)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XPFE.mq5 (7.33 KB) ver
xpfe_htf.mq5 (9.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XPFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XPFE.mq5.

Fig. 1. Indicador XPFE_HTF

