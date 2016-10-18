CodeBaseSecciones
FloatPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
838
(14)
Autor real:

Nick A. Zhilin

Otra alternativa más al canal Bollinger Bands®, que rellena de color la parte interior del canal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 08.02.2008.

Fig. 1. Indicador FloatPivot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16099

