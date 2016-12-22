und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FloatPivot - Indikator für den MetaTrader 5
- 831
Wirklicher Autor:
Nick A. Zhilin
Eine weitere Alternative zum Bollinger Bands® Kanal mit der Füllung des inneren Bereichs des Kanals mit Farbe.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der FloatPivot Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16099
