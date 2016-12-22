Wirklicher Autor:

Nick A. Zhilin

Eine weitere Alternative zum Bollinger Bands® Kanal mit der Füllung des inneren Bereichs des Kanals mit Farbe.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der FloatPivot Indikator