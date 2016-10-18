Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SAR Trading System - Asesor Experto para MetaTrader 5
SAR Trading System ilustra el funcionamiento del sistema parabólico Stop and Reversal (SAR), desarrollado por Welles Wilder. El asesor determina la presencia de una posición abierta y comienza a desplazar el stop con la aceleración definida por los parámetros del sistema parabólico.
Cada vez que se abre una nueva barra, el asesor traslada el stop loss en la magnitud definida por la parabólica. Gracias al factor de aceleración, la magnitud a la que se traslada el stop-loss aumenta constantemente. Como resultado, el stop se mueve con una aceleración notoria. El sistema SAR se describe más abajo.
Aunque Wilder pensó SAR para el viraje de posición en el momento del contacto entre la parabólica y el precio actual, el sistema propuesto usa SAR como un trailing-stop efectivo.
Para ilustrar el funcionamiento del sistema de trailing-stop en el asesor se contempla la posibilidad de abrir posiciones aleatorias de compra o venta. El asesor abre posiciones aleatorias solo en el caso de que el interruptor Random trade toggle esté en la posición True. En caso de que el interruptor esté en la posición false, el asesor no abrirá posiciones por sí mismo.
El sistema parabólico, en este caso, seguirá activo, es decir, el asesor puede hacer el trailing de las posiciones abiertas manualmente o con otro asesor.
Asimismo, en el asesor se contempla la posibilidad de retrasar la apertura de una nueva posición en un tiempo determinado. El tiempo de retardo se establece con el temporizador.
Más abajo se muestran los parámetros del asesor con comentarios breves:
- Initial Stop-loss (points) — magnitud inicial de stop-loss (antes de comenazar el funcionamiento del trailing parabólico).
- SAR acceleration factor increment step — salto del incremento del factor de aceleración de la parabólica (ver la descripción más abajo).
- SAR acceleration factor max. value — valor máximo del factor de aceleración de la parabólica (ver la descripción más abajo).
- Random trade toggle — interruptor de apertura aleatoria de posición (true — para activar la posibilidad de cerrar la operación de forma autónoma).
- Timer frequency (sec) — retraso antes de la apertura de una nueva operación.
Cada vez que se abra una barra, el sistema deberá calcular el nuevo valor de stop-loss. Para la posición larga (long) el nuevo valor del stop se calcula así:
SAR(n+1) = SAR(n) +AF x [EP - SAR(n)].
Por consiguiente, para la posición corta (short), el nuevo valor se calculará así:
SAR(n+1) = SAR(n) - AF x [SAR(n) - EP],
donde
- SAR(n+1) — nivel del stop en la nueva barra (n+1),
- SAR(n) — nivel de stop en la barra anterior (n),
- EP — (extremum point) — nuevo máximo (para la posición larga) o mínimo (para la posición corta) del precio, fijado desde el momento del inicio del trailing-stop,
- AF — (acceleration factor) — coeficiente que aumenta con un salto constante (salto de crecimiento del factor de aceleración) en cada barra en la que el precio alcanza un nuevo extremo (extremum point). El factor de aceleración crece hasta que se alcance el valor máximo.
