O indicador RAVI_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover o stop loss com uma aceleração parabólica.