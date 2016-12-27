Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FloatPivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1305
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Nick A. Zhilin
Outra alternativa ao canal Bollinger Bands® com área interior colorida do canal.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 08.02.2008.
Fig.1. O indicador FloatPivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16099
O indicador RAVI_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Sistema de Negociação SAR
O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover o stop loss com uma aceleração parabólica.
O Exp_RAVI Histograma é um sistema de negociação de rompimento com base nos sinais do oscilador RAVI_Histogram.BalanceOfPower_Histogram
O indicador Balance of Power (BOP) vem como um histograma de força em cores e na direção da tendência corrente.