Indicadores

FloatPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1305
Avaliação:
(14)
Publicado:
Autor real:

Nick A. Zhilin

Outra alternativa ao canal Bollinger Bands® com área interior colorida do canal.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 08.02.2008.

Fig.1. O indicador FloatPivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16099

