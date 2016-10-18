CodeBaseSecciones
Exp_RAVI_Histogram - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Sistema comercial Exp_PFE_Extr construido con las señales del indicador RAVI_Histogram. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, en caso de que el indicador rompa el nivel de sobrecompra de abajo hacia arriba o el nivel de sobreventa de arriba hacia abajo.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RAVI_Histogram.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

