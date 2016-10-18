Autor real:

RoboFx

Indicador Balance of Power (BOP) en forma de histograma de color de fuerza y dirección de la tendencia activa. El histograma se colorea de acuerdo con los valores de los parámetros de los niveles de sobrecompra y sobreventa y de la dirección del movimiento del histograma.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base 07.02.2013.

Fig. 1. Indicador BalanceOfPower_Histogram