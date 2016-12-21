無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FloatPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Nick A. Zhilin
ボリンジャーバンド®チャンネルの他の選択肢でチャンネルには色付きの内側エリアがあります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月8日にコードベースに公開されました。
図1 FloatPivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16099
