実際の著者：

Nick A. Zhilin

ボリンジャーバンド®チャンネルの他の選択肢でチャンネルには色付きの内側エリアがあります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月8日にコードベースに公開されました。

図1 FloatPivot指標