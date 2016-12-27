代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FloatPivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1173
等级:
(14)
已发布:
FloatPivot.mq5 (11.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Nick A. Zhilin

可以替代布林带通道的指标，通道内部区域用颜色标记。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且首先于2008年2月8日发布在代码库中的。

图1. FloatPivot 指标

图1. FloatPivot 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16099

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 RAVI_Histogram 指标。

SAR 交易系统 SAR 交易系统

SAR 交易系统展示了由Welles Wilder开发的停顿与反转(SAR)指标的运行。此EA交易检查是否存在建立的仓位并且使用抛物线加速来移动止损。

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

基于 RAVI_Histogram 振荡指标信号的 Exp_RAVI_Histogram 突破交易系统。

BalanceOfPower_Histogram BalanceOfPower_Histogram

能量均衡 (BOP) 指标是一种彩色的柱状图，显示了当前趋势的强度和方向。