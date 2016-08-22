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Индикаторы

FloatPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2186
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.

Рис.1. Индикатор FloatPivot

Рис.1. Индикатор FloatPivot

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

Пробойная торговая система Exp_RAVI_Histogram, построенная на основе сигналов осциллятора RAVI_Histogram.

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SAR Trading System SAR Trading System

SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с параболическим ускорением.

Exp_i-SpectrAnalysis_RVI Exp_i-SpectrAnalysis_RVI

Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_RVI построен на основе сигналов осциллятора i-SpectrAnalysis_RVI.