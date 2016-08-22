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FloatPivot - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.
Рис.1. Индикатор FloatPivot
Пробойная торговая система Exp_RAVI_Histogram, построенная на основе сигналов осциллятора RAVI_Histogram.RAVI_Histogram_HTF
Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с параболическим ускорением.Exp_i-SpectrAnalysis_RVI
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_RVI построен на основе сигналов осциллятора i-SpectrAnalysis_RVI.