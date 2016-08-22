Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2008.

Рис.1. Индикатор FloatPivot