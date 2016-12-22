und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_CandlesticksBW - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 862
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_CandlesticksBW Expert Advisor basierend auf Signalen des CandlesticksBW Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn eine Trendkerze auftritt und wenn es dabei keine Trendkerze vorher gab, oder wenn diese die Gegenrichtung hatte.
Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei CandlesticksBW.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.
Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:
Abb. 2. Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16081
Der RAVI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.i-SpectrAnalysis_OsMA
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des OsMA-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Der Range Action Verification Index Indikator, implementiert als Histogramm der Stärke und Richtung des aktuellen Trends.SAR Trading System
Das SAR Trading System veranschaulicht die Arbeit des Stop and Reversal (SAR) Systems, das vom Welles Wilder entwickelt wurde. Der Expert Advisor ermittelt, ob eine offene Position vorhanden ist, und beginnt den Stop Loss Level mit der in den Parametern des Systems gesetzten Akzeleration zu verschieben.