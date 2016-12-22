CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CandlesticksBW - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
862
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
CandlesticksBW.mq5 (6.73 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_CandlesticksBW.mq5 (5.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_CandlesticksBW Expert Advisor basierend auf Signalen des CandlesticksBW Indikators. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn eine Trendkerze auftritt und wenn es dabei keine Trendkerze vorher gab, oder wenn diese die Gegenrichtung hatte.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei CandlesticksBW.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16081

RAVI_HTF RAVI_HTF

Der RAVI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-SpectrAnalysis_OsMA i-SpectrAnalysis_OsMA

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des OsMA-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

Der Range Action Verification Index Indikator, implementiert als Histogramm der Stärke und Richtung des aktuellen Trends.

SAR Trading System SAR Trading System

Das SAR Trading System veranschaulicht die Arbeit des Stop and Reversal (SAR) Systems, das vom Welles Wilder entwickelt wurde. Der Expert Advisor ermittelt, ob eine offene Position vorhanden ist, und beginnt den Stop Loss Level mit der in den Parametern des Systems gesetzten Akzeleration zu verschieben.