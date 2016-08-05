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Exp_CandlesticksBW - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3081
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_CandlesticksBW.mq5 (5.74 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
CandlesticksBW.mq5 (6.73 KB) просмотр
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Эксперт Exp_CandlesticksBW построен на основе сигналов индикатора CandlesticksBW. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло появление трендовой свечки, а до этого трендовая свечка отсутствовала или она была противоположного направления.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CandlesticksBW.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

RAVI_HTF RAVI_HTF

Индикатор RAVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MT4Orders MT4Orders

Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда.

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.