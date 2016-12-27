代码库部分
RAVI (区间行为确认指数) - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
RAVI.mq5 (8.83 KB) 预览
真实作者:

Unknown

本指标表示的是金融资产价格移动平均的相对一致/背离，增加了100倍。它是基于与ADX不同的原则的，Chande 建议了以13周的简单移动平均(SMA)作为指标的基础，它显示了市场参与者对于价格的每个季度 (3个月 = 65 工作日)的情绪。短的移动平均占10%，近似为7。

Tushar Chande 提议 RAVI 指标的参考线为: 加-减 0.3% 或者 加-减 0.1% (根据市场). 当指标向上穿过上方参考线时，可以考虑已经开始了向上的趋势,当指标向下穿过下方参考线时，可以认为开始了向下的趋势。当RAVI线继续上升时，可以认为是上升趋势的持续，相应地，当RAVI线下降时，可以认为是下降趋势继续。一旦指标转向零线，可以认为趋势结束，然后开始一个区间运行。但是如果指标再次反转，而没有进入参考线之间的间隙，可以认为趋势已经恢复。

本质上，这里提出的指标非常简单，几乎和价格震荡指标和MACD一样。特别之处是使用了价格的一致-背离值作为趋势的指示，注意背离不会穿过均值。

在检查了ADX的绘制方法后，可以说指标有两个平滑处理，RAVI 有一个平滑，这也使得指标会更加敏感。使用指定的数值，它可以比18天ADX更早地提醒趋势的开始和结束。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写并且首先于2008年2月15日发布在代码库中。

图1. RAVI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16067

