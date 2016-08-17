Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PPO_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1026
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador PPO_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PPO_Cloud.mq5.
Fig. 1. Indicador PPO_Cloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16065
Indicador i-CAiChannel_System_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PPO_Cloud
Oscilador que constituye una velocidad suavizada relativa del cambio del precio.
El experto Exp_PPO_Cloud está construido en base a las señales del oscilador PPO_Cloud.RAVI (Range Action Verification Index)
El indicador es la derivada de la segunda promediación del precio de un activo financiero, aumentada por cien.