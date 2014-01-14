CodeBaseSecciones
CCIArrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1886
(30)
cciarrows.mq5 (7.15 KB) ver
Autor real:

EarnForex

Descripcion:

El indicador de señal de semáforo de momentos de avance de nivel cero de fijación por el indicador técnico iCCI y mostrando estos momentos por puntos de color.

Fig.1 Indicador CCIArrows
