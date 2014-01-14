Descripcion:

No es la versión original del EA "Mover3MkII" de Boris Odintsov, es mi punto de vista sobre operaciones de Automated Trading Championship 2010.

Para abrir posiciones que utiliza las señales de los indicadores Media Móvil y Estocástico .

EURUSD, M5, cada tick, 5-15 lotes.

La estrategia:

Apertura de posición larga: MA aumenta, Estocástico aumenta y se situa por debajo del nivel de sobreventa.

MA aumenta, Estocástico aumenta y se situa por debajo del nivel de sobreventa. Apertura de posición corta: MA disminuye, Estocástico disminuye y se situa por encima del nivel de sobrecompra.

MA disminuye, Estocástico disminuye y se situa por encima del nivel de sobrecompra. Close positions: Stop Loss and Take Profit levels.

Figura 1. Asesor experto, probado en período optimizado con los mejores parámetros.

Figura 2. Asesor experto, probado en un período post-optimizado.

Parámetros de entrada:

TakeProfit = 0.007 - Take Profit.

StopLoss = 0.0035 - Stop Loss.

MA_Period = 76 - Periodo MA.

Stoch_OverSold = 30 - nivel de sobreventa del estocástico.

Stoch_OverBought = 70 - Nivel de sobrecompra estocástico.

Lot = 5-15 - Lotes para operar

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar este asesor experto como base de su propia estrategia.

