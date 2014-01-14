El indicador muestra en una ventana separada los volúmenes "Tick Volume" o "Real Volume" y su valor medio en el tiempo. El valor promedio de los volúmenes se utiliza para elaborar la predicción de los volúmenes del día en curso y de los días siguientes.

El valor promedio de los volúmenes se calcula teniendo en cuenta el día de la semana; por ejemplo, los volúmenes del lunes se promedian con los volúmenes de los lunes anteriores, los del martes con los martes anteriores, y así sucesivamente.

En los parámetros de entrada del indicador se establece el número de semanas promedio y el tipo de volumen (Tick Volume o Real Volume). El número de promedios utilizados puede diferir del especificado en los parámetros. Si el terminal no dispone de datos para el número especificado de semanas de promediación, por ejemplo, si el valor del parámetro "Max bars in chart" es insuficiente, entonces el número de promedios puede ser significativamente menor que el especificado.

El número real de semanas promedio puede verse si se pone el puntero del ratón en la línea de los valores medios. En este caso, el tooltip informará del número de semanas utilizadas en el promediado.

La línea de los valores promedio se puede procesar adicionalmente con el filtro mediano. Cabe señalar que existe un riesgo en el suavizado de algunos picos significativos. Filtro mediano predeterminado deshabilitado.

Si el proveedor de cotizaciones de precios no cambió los parámetros del algoritmo durante todo el tiempo de promediación, entonces se verá bien, si los volúmenes actuales fueron significativamente más o menos como el valor promedio. Esta situación puede considerarse como una disminución o un aumento de la actividad del mercado con respecto al valor medio.

Los valores anteriores y los valores pronosticados del volumen se pueden utilizar para el aprendizaje de redes neuronales.