Pruebas no paramétricas Zig Zag, de precio de a pie

Descripcion:



Zig-zag no paramétrico. La condición de monotonía para el segmento ascendente de los zig-zag: el alto de cualquier barra posterior no debe ser inferior a cualquier bajo del segmento ascendente. Asimismo, para los segmentos descendentes de los zig-zag.

Se traza la línea en ZigZag (ZigZagLineBuffer) del alto más bajo al más bajo y viceversa. Los "exteriores" extermums están marcados con líneas azules y rojos (HighBuffer y LowBuffer). Las flechas de las operaciones pueden ser "malas" (pueden aparecer dos flechas rojas consecutivas o dos flechas azules).



The indicator doesn't repaint.

Creo que este zig-zag puede utilizarse para convertir la tabla en los segmentos para su posterior análisis.



