Индикаторы

CCIArrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4540
(30)
Реальный автор:

EarnForex

Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий моменты пробоя техническим индикатором iCCI нулевого уровня и отображающим эти моменты цветными точками.

Рис.1 Индикатор CCIArrows
