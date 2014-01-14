Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Pruebas no paramétricas Zig Zag, Patrones A-la Clyde Lee - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1705
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripcion:
El segmento ascendente del zig-zag empieza cuando los patrones alcistas (levantamiento) de los altos y bajos tienen aparecen en la barra actual. Lo mismo es para los segmentos bajos del ZigZag. La línea del ZigZag (ZigZagLineBuffer) se traza empezando desde el principio del segmento hasta el principio del segmento opuesto.
El número debajo de la barra indica el índice de patrón (P0..P4) de la "barras bajas a-la Clyde Lee". El número de arriba de la barra (P5...P9) indica que el índice de las barras altas del a-la Clyde Lee.
The indicator doesn't repaint.
Creo que este zig-zag puede utilizarse para convertir la tabla en los segmentos para su posterior análisis.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/279
Zig-zag no paramétrico. La condición de monotonía para el segmento ascendente de los zig-zag: el alto cualquier barra posterior no debe ser inferior a cualquier bajo del segmento ascendente.Controlador de eventos multimoneda OnTick (símbolo del string)
Esta es la implementación simplificada de modo multimoneda en MetaTrader 5. No es necesario tener en cuenta los detalles de cómo funciona. Cuenta con ajustes mínimos y estructura simple. Puede ser utilizado en el probador de estrategias.
El indicador de señal de semáforo de momentos de avance de nivel cero de fijación por el indicador técnico iCCI y mostrando estos momentos por puntos de colorEl EA "Kárting"
El EA utiliza los indicadores MA y Estocástico.