Pruebas no paramétricas Zig Zag, Patrones A-la Clyde Lee

El segmento ascendente del zig-zag empieza cuando los patrones alcistas (levantamiento) de los altos y bajos tienen aparecen en la barra actual. Lo mismo es para los segmentos bajos del ZigZag. La línea del ZigZag (ZigZagLineBuffer) se traza empezando desde el principio del segmento hasta el principio del segmento opuesto.



El número debajo de la barra indica el índice de patrón (P0..P4) de la "barras bajas a-la Clyde Lee". El número de arriba de la barra (P5...P9) indica que el índice de las barras altas del a-la Clyde Lee.

The indicator doesn't repaint.

Creo que este zig-zag puede utilizarse para convertir la tabla en los segmentos para su posterior análisis.





