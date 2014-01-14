Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CCIArrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1863
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Indicador de sinal do tipo semáforo que fixa os momentos de rompimento do nível zero pelo indicador técnico iCCI e exibe tais momento por pontos coloridos.
Fig.1 Indicador CCIArrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1605
