CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCIArrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1863
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

EarnForex

Indicador de sinal do tipo semáforo que fixa os momentos de rompimento do nível zero pelo indicador técnico iCCI e exibe tais momento por pontos coloridos.

Fig.1 Indicador CCIArrows
Fig.1 Indicador CCIArrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1605

Indicador Força Total Indicador Força Total

O indicador gera linhas contínuas de relativa média altista e força baixista.

AutoTrendLinien AutoTrendLinien

Autotrendlinien gera um canal na direção de uma tendência existente.

ZigZag + Fibo ZigZag + Fibo

O Indicador ZigZag permite definir os níveis de Fibo nos dois últimos extremos.

Average Volumes (Previsão de Volumes) Average Volumes (Previsão de Volumes)

O indicador é exibido em janela separada onde, além dos volumes também exibe o valor médio histórico. O valor médio dos volumes é usado para desenhar a previsão dos valores de volumes para o dia atual e os seguintes.