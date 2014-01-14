CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Easy Trend Visualizer - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1543
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EarnForex

Descripcion:

El indicador sencillo de tendencia es un simple visualizador de tendencias. Es decir, hace exactamente lo que su nombre indica. Muestra dónde la tendencia comienza y termina y donde la tendencia está ausente del todo. Se basa en los indicadores estándar ADX (índice promedio de movimiento de dirección). Flechas de colores definen momentos de apertura de posiciones, barras coloreadas indican una tendencia y líneas horizontales fijas de color gris en lugares donde no hay ninguna señal de las operaciones. 

Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer

Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1604

Professional ZigZag Professional ZigZag

La versión mejorada del indicador Zig-Zag.

sChartsSynchroScroll_v2 sChartsSynchroScroll_v2

Nueva versión del script sChartsSynchroScroll.

Canal Donchian Canal Donchian

El canal Donchian es un indicador técnico desarrollado por Richard Davoud Donchian.

TradeBreakOut TradeBreakOut

El indicador local extremums breakthrough