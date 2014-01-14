Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Easy Trend Visualizer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1543
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Descripcion:
El indicador sencillo de tendencia es un simple visualizador de tendencias. Es decir, hace exactamente lo que su nombre indica. Muestra dónde la tendencia comienza y termina y donde la tendencia está ausente del todo. Se basa en los indicadores estándar ADX (índice promedio de movimiento de dirección). Flechas de colores definen momentos de apertura de posiciones, barras coloreadas indican una tendencia y líneas horizontales fijas de color gris en lugares donde no hay ninguna señal de las operaciones.
Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1604
La versión mejorada del indicador Zig-Zag.sChartsSynchroScroll_v2
Nueva versión del script sChartsSynchroScroll.
El canal Donchian es un indicador técnico desarrollado por Richard Davoud Donchian.TradeBreakOut
El indicador local extremums breakthrough