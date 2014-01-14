Autor real:

EarnForex

Descripcion:

El indicador sencillo de tendencia es un simple visualizador de tendencias. Es decir, hace exactamente lo que su nombre indica. Muestra dónde la tendencia comienza y termina y donde la tendencia está ausente del todo. Se basa en los indicadores estándar ADX (índice promedio de movimiento de dirección). Flechas de colores definen momentos de apertura de posiciones, barras coloreadas indican una tendencia y líneas horizontales fijas de color gris en lugares donde no hay ninguna señal de las operaciones.

Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer