Easy Trend Visualizer - indicador para MetaTrader 5
Indicador Visualizador de tendência fácil é um simples visualizado de tendência. Ele faz exatamente o que o nome indica. Ela mostra onde a tendência começa e termina e onde a tendência está ausente.
Ele é baseado no indicador padrão ADX (Average Direction Movement Index). Setas coloridas definem momentos de abertura de posições, barras coloridas indicam uma tendência e linhas horizontais cinzas mostra os lugares onde não há sinais para negócios.
Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1604
