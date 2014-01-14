Autor real:

EarnForex

Indicador Visualizador de tendência fácil é um simples visualizado de tendência. Ele faz exatamente o que o nome indica. Ela mostra onde a tendência começa e termina e onde a tendência está ausente.

Ele é baseado no indicador padrão ADX (Average Direction Movement Index). Setas coloridas definem momentos de abertura de posições, barras coloridas indicam uma tendência e linhas horizontais cinzas mostra os lugares onde não há sinais para negócios.

Fig.1 Indicador Easy Trend Visualizer