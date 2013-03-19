CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Easy Trend Visualizer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5309
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

EarnForex

Индикатор Easy Trend Visualizer - это простой визуализатор трендов. То есть делает именно то, на что указывает его название. Он показывает, где начинается и кончается тренд и где тренд отсутствует вовсе. Он основан на стандартных индикаторах ADX (Average Direction Movement Index). Цветные стрелки определяют моменты открывания позиций, цветные бары сигнализируют о тренде, а серые горизонтальные линии фиксируют участки отсутствия сигналов для сделок. 

Рис.1 Индикатор Easy Trend Visualizer

Рис.1 Индикатор Easy Trend Visualizer 

Donchian Channel Donchian Channel

Donchian channel — технический индикатор, разработанный Ричардом Дончяном.

TradeBreakOut TradeBreakOut

Индикатор пробоя локальных экстремумов

Object Emulator Object Emulator

Эмулятор функций для работы с объектами. Возможность увидеть объекты после тестирования на графике.

Average Volumes (Volumes Forecasting) Average Volumes (Volumes Forecasting)

Индикатор отображает в отдельном окне не только объемы, но и их усредненное по истории значение. Усредненное значение объемов используется для построения прогноза величины объемов на текущий и последующий дни.