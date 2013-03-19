Реальный автор:

EarnForex

Индикатор Easy Trend Visualizer - это простой визуализатор трендов. То есть делает именно то, на что указывает его название. Он показывает, где начинается и кончается тренд и где тренд отсутствует вовсе. Он основан на стандартных индикаторах ADX (Average Direction Movement Index). Цветные стрелки определяют моменты открывания позиций, цветные бары сигнализируют о тренде, а серые горизонтальные линии фиксируют участки отсутствия сигналов для сделок.

Рис.1 Индикатор Easy Trend Visualizer