sChartsSynchroScroll_v2 - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1189
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripcion:
Esta es la nueva versión del script sChartsSynchroScroll (la vieja versión aquí).
Simplemente coloque el script en un gráfico y eso es todo.
Puede cambiar su desplazamiento y escala del gráfico, las gráficas cartas pueden tener diferentes escalas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/266
