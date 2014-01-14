CodeBaseSecciones
Scripts

sChartsSynchroScroll_v2 - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1189
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Descripcion:

Esta es la nueva versión del script sChartsSynchroScroll (la vieja versión aquí).

Simplemente coloque el script en un gráfico y eso es todo.

Puede cambiar su desplazamiento y escala del gráfico, las gráficas cartas pueden tener diferentes escalas.

sChartAutoScroll

