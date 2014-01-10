请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Easy Trend Visualizer 指标是一个简单的趋势观察仪. 就是说它正如其名. 它显示趋势从哪里开始, 在哪里结束, 而哪里根本没有趋势. 它是基于标准的 ADX 指标 (平均方向移动指数). 彩色点定义了建仓的时机, 彩色的柱指示着趋势, 当没有交易信号时是灰色水平线.
图1 Easy Trend Visualizer 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1604
