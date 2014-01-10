真实作者:

EarnForex

Easy Trend Visualizer 指标是一个简单的趋势观察仪. 就是说它正如其名. 它显示趋势从哪里开始, 在哪里结束, 而哪里根本没有趋势. 它是基于标准的 ADX 指标 (平均方向移动指数). 彩色点定义了建仓的时机, 彩色的柱指示着趋势, 当没有交易信号时是灰色水平线.

图1 Easy Trend Visualizer 指标