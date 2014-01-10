代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Easy Trend Visualizer (简单趋势观察仪) - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2624
等级:
(36)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

EarnForex

Easy Trend Visualizer 指标是一个简单的趋势观察仪. 就是说它正如其名. 它显示趋势从哪里开始, 在哪里结束, 而哪里根本没有趋势. 它是基于标准的 ADX 指标 (平均方向移动指数). 彩色点定义了建仓的时机, 彩色的柱指示着趋势, 当没有交易信号时是灰色水平线. 

图1 Easy Trend Visualizer 指标

图1 Easy Trend Visualizer 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1604

TradeBreakOut TradeBreakOut

局部极值突破指标

Pinbar Detector (Pinbar 侦测器) Pinbar Detector (Pinbar 侦测器)

侦测图表上Pin Bar的指标

CCIArrows CCIArrows

本信号灯指标识别对iCCI技术指标在零点突破的时刻并使用彩色的点标识这些时刻

The20sv0.20 The20sv0.20

趋势信号灯指标