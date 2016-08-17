CodeBaseSecciones
WPRdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

RickD

Indicador WPRdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador WPR:

  • Color aguamarina — WPR se encuentra en la zona de sobrecompra;
  • Color azul — WPR se encuentra por encima del nivel menos cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color marrón — WPR se encuentra por debajo del nivel menos cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color dorado — WPR se encuentra en la zona de sobreventa;

Fig. 1. Indicador WPRdivCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16042

