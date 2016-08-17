Mira cómo descargar robots gratis
WPRdivCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 862
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
RickD
Indicador WPRdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador WPR:
- Color aguamarina — WPR se encuentra en la zona de sobrecompra;
- Color azul — WPR se encuentra por encima del nivel menos cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color marrón — WPR se encuentra por debajo del nivel menos cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
- Color dorado — WPR se encuentra en la zona de sobreventa;
Fig. 1. Indicador WPRdivCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16042
