真实作者:
RickD
RSIdivCandle 指标。根据 RSI 振荡指标绘制烛形的颜色:
- 蓝色 — RSI 在超买区域中；
- 道奇蓝 — RSI 在50水平之上而在超买和超卖区域之外；
- 紫色 — RSI 在50水平之下而在超买和超卖区域之外；
- 红色 — RSI 在超卖区域中。
图1. RSIdivCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16036
