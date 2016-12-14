無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSIdivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： RickD
RSIdivCandle指標RSIオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。
- 青 — RSIが買われ過ぎ領域にある
- ドジャーブルー - RSIは50レベルを超えていて買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 紫 — RSIは50レベルの下にあり買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 赤 — RSIが売られ過ぎ領域にある
図1 RSIdivCandle指標
StodivCandle
StochCandles指標ストキャスティクスに基づいてローソク足の色を塗ります。Normalized_Volume_Oscillator
この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。
Exp_PFE
PFEオシレータのシグナルに基づいたExp_PFE取引システムWPRdivCandle
WPRdivCandle指標WPRオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。