RSIdivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： RickD


RSIdivCandle指標RSIオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。

  • 青 — RSIが買われ過ぎ領域にある
  • ドジャーブルー - RSIは50レベルを超えていて買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • 紫 — RSIは50レベルの下にあり買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • 赤 — RSIが売られ過ぎ領域にある


図1　RSIdivCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16036

