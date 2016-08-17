CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RSIdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2107
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

RickD

Indicador RSIdivCandle. Colore velas com base no oscilador RSI:

  • Azul — RSI na zona de sobrecompra;
  • Azul — RSI acima do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Lilás — RSI abaixo do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Vermelho — RSI na zona de sobrevenda.

Fig.1. Indicador RSIdivCandle

Fig.1. Indicador RSIdivCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16036

StodivCandle StodivCandle

Indicador StochCandles. Colore velas com base no Estocástico.

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Esse indicador foi criado com base na ideia do indicador de volumes normalizados (Normalized Volume).

Exp_PFE Exp_PFE

Sistema de negociação Exp_PFE baseado nos sinais do oscilador PFE.

WPRdivCandle WPRdivCandle

Indicador WPRdivCandle. Colore velas com base no oscilador WPR.