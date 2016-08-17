Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RSIdivCandle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
Indicador RSIdivCandle. Colore velas com base no oscilador RSI:
- Azul — RSI na zona de sobrecompra;
- Azul — RSI acima do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Lilás — RSI abaixo do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Vermelho — RSI na zona de sobrevenda.
Fig.1. Indicador RSIdivCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16036
