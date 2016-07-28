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RSIdivCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
RickD
Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI:
- Синий цвет — RSI в зоне перекупленности;
- Голубой цвет — RSI выше уровня пятьдесят вне зон перекупленности и перепроданности;
- Лиловый цвет — RSI ниже уровня пятьдесят и вне зон перекупленности и перепроданности;
- Красный цвет — RSI в зоне перепроданности.
Рис.1. Индикатор RSIdivCandle
StodivCandle
Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика.Normalized_Volume_Oscillator
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).
Exp_PFE
Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.WPRdivCandle
Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR.