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PFE_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PFE.mq5.
Рис.1. Индикатор PFE_HTF
ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие - коррекционные.i-CAi_Digit_HTF
Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.Normalized_Volume_Oscillator
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).