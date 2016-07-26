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Индикаторы

PFE - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2532
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

giampiero.raschetti@gmail.com

Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.08.2008.

Рис.1. Индикатор PFE

Рис.1. Индикатор PFE

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.

i-CAiChannel_HTF i-CAiChannel_HTF

Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DSSBressertSign DSSBressertSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert.

i-CAi_Digit_HTF i-CAi_Digit_HTF

Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.