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PFE - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
giampiero.raschetti@gmail.com
Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.08.2008.
Рис.1. Индикатор PFE
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.i-CAiChannel_HTF
Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert.i-CAi_Digit_HTF
Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.