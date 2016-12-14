無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PFE_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 834
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPFE指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはPFE.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 PFE_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16028
i-CAi_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-CAi_Digit指標DSSBressertSign
DSSBressert指標アルゴリズムに基づくセマフォシグナル指標
Exp_i-CAiChannel_System_Digit
i-CAiChannel_System_Digit指標シグナルに基づいたブレイクスルー取引システムNormalized_Volume_Oscillator
この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。