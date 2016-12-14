入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPFE指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはPFE.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 PFE_HTF指標