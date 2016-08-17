CodeBaseSecciones
Indicadores

DSSBressertSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1065
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador DSSBressert.

Fig. 1. Indicador DSSBressertSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16021

PFE PFE

Oscilador que usa para el cálculo un algoritmo análogo a AMA Kaufman.

ZZ Color Retracement ZZ Color Retracement

ZZ Color Retracement basado en el indicador Simple ZigZag. Como complemento a la funcionalidad del indicador básico, Color Retracemnt analiza la longitud de los movimientos de onda, destcando en color azul los impulsos largos, y en rojo los más cortos: los correctivos.

i-CAi_Digit_HTF i-CAi_Digit_HTF

Indicador i-CAi_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PFE_HTF PFE_HTF

Indicador PFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.