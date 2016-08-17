CodeBaseSecciones
Indicadores

i-CAi_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador i-CAi_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-CAi_Digit.mq5.

Fig. 1. Indicador i-CAi_Digit_HTF

DSSBressertSign DSSBressertSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador DSSBressert.

PFE PFE

Oscilador que usa para el cálculo un algoritmo análogo a AMA Kaufman.

PFE_HTF PFE_HTF

Indicador PFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_i-CAiChannel_System_Digit Exp_i-CAiChannel_System_Digit

Sistema comercial de ruptura construido con las señales del indicador i-CAiChannel_System_Digit.